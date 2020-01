Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: “Unico problema? La distanza”

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati e non sono neanche in crisi. Ma c’è sicuramente un problema. Quale? La distanza. A rivelarlo è l’imprenditore fiorentino al settimanale DiPiù.

Tina e Vincenzo stanno insieme da due anni, ma non convivono. Abitano in città separate e l’opinionista storica di Uomini e Donne lascia la Capitale per raggiungere il compagno a Firenze soltanto nel weekend.

Ferrara ha spazzato via i rumor sulla crisi di coppia alla rivista: “Ma quale crisi! Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

La loro storia d’amore procede spedita senza intoppi!