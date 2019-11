Tommaso Zorzi ricorda il suo coming out: “Michelle Hunziker è stata la prima a cui l’ho detto”

Tommaso Zorzi ha ricordato il suo coming out in un’intervista rilasciata alla sua migliore amica Aurora Ramazzotti per il suo canale YouTube. Il web influencer ha dichiarato di essere gay e ha sottolineato: “Tua mamma è stata la prima a cui l’ho detto”.

Tempo fa hanno litigato. Per quale motivo? “Abbiamo litigato e per un anno non abbiamo parlato – hanno fatto sapere -“.

Aurora ha poi spiegato: “Lui si lega le cose al dito… Ma poi il primo passo l’ho fatto io e ci siamo ritrovati, adesso va tutto bene…”. Zorzi ha aggiunto: “Auri c’è, è sempre una spalla su cui piangere. Se la cerchi e la chiami, lei c’è sempre. A volte però si impunta su delle cose e non cambia idea neanche morta…”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha poi rivelato: “Lo sapevamo tutti che era gay, poi lui ha fatto coming out. Non siamo mai stati insieme infatti, anche se anni fa lo scrissero sui giornali”.

A proposito dell’amicizia con Aurora, Tommaso ha affermato: “Io e Auri ci conosciamo da sei o sette anni, abbiamo fatto il liceo insieme e poi siamo finiti entrambi a lavorare in televisione”. Un’amicizia forte e solida che dura da diversi anni.

Redazione-iGossip