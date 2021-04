Tommaso Zorzi tira una frecciata a Barbara d’Urso: “Non vuoi che si faccia il mio nome nei tuoi programmi”

Tommaso Zorzi e la famosa e chiacchierata conduttrice tv di Mediaset, Barbara d’Urso, sono ormai ai ferri corti? Il rumor inizia a circolare con una certa insistenza sul web da diverse settimane. Effettivamente da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini, ha partecipato a diversi programmi tv di Canale 5, ma non è mai stato ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso. Come mai?

Eppure la conduttrice tv di origini campane si era spesa molto a favore di Zorzi durante il GF Vip, facendo il tifo per lui. “A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”, aveva spiegato Zorzi a Il Giornale.

L’opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi ha poi tirato una frecciatina a Barbara d’Urso durante una recente puntata del suo programma. A Il Punto Z l’ex gieffino vip ha svelato un pettegolezzo: “Mi hanno fatto sapere che Barbara D’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”.

Per poi aggiungere: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te. Quindi, partendo proprio da Barbara D’Urso, vi presento il mio nuovo ospite. Avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live e invece lo abbiamo preso prima noi. Si tratta di Pedro Pablo, Akash Kumar”.