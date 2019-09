Valentina Vignali parla della lotta contro il tumore: “Non mi sono mai abbattuta”

Valentina Vignali ha parlato della sua lotta contro il tumore in una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Spy. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha dichiarato: “Non mi sono mai abbattuta e ora ne parlo con la speranza di dare un po’ di coraggio alle persone che devono affrontare un percorso di radioterapia come il mio. […] La scoperta risale al 2012: ormai sono abituata a parlarne e sono riuscita a metabolizzare tutto. Anzi, mi piace quando gli altri trovano ispirazione nella mia storia. Ogni volta incontro persone che mi chiedono consigli perché loro stessi, o i loro parenti, stanno per affrontare un ciclo di radio: io non sono un medico, semmai posso infondere un po’ di positività sotto il lato psicologico: quello fa bene a tutti”.

In alcuni momenti l’ex fidanzata di Stefano Laudoni ha pensato di non farcela: “Ci sono stati momenti difficili, lo ammetto. Pensi che tre mesi dopo l’operazione della rimozione del tumore, quando pensavo ormai di essere guarita e di avercela fatta, i dottori trovarono altre metastasi nella zona del collo. Ho provato profondo sconforto: avevo paura di dovermi operare e di dover ricominciare tutto da capo”.

Redazione-iGossip