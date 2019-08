Valeria Marini difende di nuovo Pamela Prati: “Ci hanno provato anche con me”

Valeria Marini ha difeso di nuovo a spada tratta la sua amica vip e collega Pamela Prati tramite il settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

Pamela Prati e Valeria Marini - Foto: Instagram Pamela Prati e Valeria Marini - Foto: Instagram

La stilista, showgirl e attrice ha rivelato: “Io le credo e ritengo giusto che Pamela si salvi da tutto quel fango che le è stato buttato addosso. Pamela non ha saputo sottrarsi da quel plagio al momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava. Il fenomeno c’è ed è reale e ci sono nostre colleghe – ha dichiarato l’ex star del Bagaglino -, non solo Pamela, che ne sono state vittime. Pamela comunque sa che io per lei ci sarò sempre, perché gli amici non si abbandonano soprattutto quando vivono momenti di difficoltà, soprattutto quando si sbaglia, lei si è fidata delle persone sbagliate”.

Valeria Marini ha svelato che anche lei in passato era stata contattata dalla stessa squadra di abbindolatrici e ingannatrici seriali: “È capitato anche a me, e con le stesse persone. Anche con me hanno parlato di fidanzati, di qualcuno che avrei potuto conoscere. Io sono una donna forte, non ci sono caduta, ma se avessi avuto un momento di debolezza, chissà”.

