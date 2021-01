Vanessa Incontrada lotta tutti i giorni contro i suoi baffi. Una volta alla settimana deve togliere la peluria sopra il labbro. Ospite di Andrea e Michele a Deejay 6 tu su Radio Deejay l’attrice e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana ha rivelato: “Lotto tutti i giorni con i miei baffi, devo depilarmi una volta la settimana”.

La bellissima e sensuale neo testimonial della nuova collezione ampliata dagli stilisti fino alla taglia 54 di Dolce&Gabbana ha aggiunto: “Non ho le borse e le occhiaie. Io non ho la bavetta quella bianca che ti viene, non ho i brufoli, non ho niente”. Ha però i baffi.

L’ex presentatrice di Zelig ha infatti ammesso: “La barba non ce l’ho, ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli! Non è una battuta, io lotto tutti i giorni con i baffi, mi vengono dei peli duri e neri. Sono molto setolosa, se non mi depilo per un mese… mi vengono solo i baffi, nel resto del corpo non sono così pelosa”.

