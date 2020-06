Wilma Helena Faissol svela il suo segreto anti-rughe sui social

Wilma Helena Faissol ha svelato il suo segreto anti-rughe sui social. La moglie del conduttore tv e radiofonico nonché musicista Francesco Facchinetti ha risposto alle curiosità delle sue follower. La mamma vip di Charlotte, Lavinia e Leone usa fin da piccola dei preparati galenici studiati insieme al suo dermatologo.

La modella e web influencer brasiliana naturalizzata italiana ha dichiarato alle sue sostenitrici: “Studi di mercato affermano che poche donne si prendono cura di sé stesse come le brasiliane. Usiamo skincare fatte ad hoc (preparati galenici) prescritte dal dermatologo molto, molto più spesso di quanto non usiamo quelle commerciali… è stato così anche per me da quando ho 11 anni”.

Per poi aggiungere: “Però provo anche tutto quello che è disponibile sul mercato: alcuni prodotti sono validi e ve li consiglio tanto, ma nella maggior parte dei casi c’è poco principio attivo. Chi mi segue da un po’ sa che dal 2016, 2017, sto cercando di replicare quello che formulo con la mia dermatologa. Fare una linea skincare è facile e veloce (anche in 1 mese con 100 euro d’investimento) perché i terzisti hanno formulazioni pronte e testate e devi solo riempire il tuo packaging e creare un e-commerce con Shopify”.

E poi ancora: “Inventare formulazioni da zero è difficile e ci vogliono un sacco di test. In questi anni ho studiato come una matta e testato i principi attivi su di me, puri e nella massima percentuale permessa. Se e quando avrò qualcosa di valido ve lo dirò, ma partorire ancora dei cosmetici inutili anche no. Altrimenti lascio perdere, non è che muoio, ho altri modi per fare soldi”.