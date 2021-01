Yari Carrisi e la fidanzata Thea Crudi si sono lasciati. Amore finito per la coppia.Yari è tornato single. Il figlio di Albano e Romina Power e Thea Crudi non fanno più coppia. Perché si sono lasciati? Che cosa è successo? Sembrava amore invece era un calesse…

Si erano conosciuti su Internet, mentre lui stava girando un documentario sull’India. Sognavano di cantare con Albano e Romina. Ora tra i due è finita!

“Io e Yari non stiamo più insieme”, ha detto Thea Crudi in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. “Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza – ha aggiunto -, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

“Al Bano è una persona generosa e gentile – ha continuato la ragazza -. Romina è un’amica preziosa… sono grata alla vita per avermela fatta incontrare. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c’è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Yari”.