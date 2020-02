Zach Sullivan è bisessuale: il coming out del giocatore di hockey

Zach Sullivan è gay. Il coming out del giocatore di hockey è stato accolto con gioia ed entusiasmo dai suoi fan e dalla comunità lgbt internazionale.

Il giocatore del Manchester Storm ha dichiarato di essere bisessuale su Instagram. Si tratta del primo giocatore professionista di hockey su ghiaccio a dichiararsi bisex.



Nel suo messaggio social rivolto ai suoi follower, il 25enne sportivo ha scritto: «Sento che è arrivato il momento migliore per parlare di ciò che so da molti anni. Ho lottato con problemi di salute mentale, inerenti a tutto questo, ma con il supporto, la comprensione e l’accettazione da parte della mia famiglia, amici e compagni di squadra, finalmente mi sento pronto a dirlo: sono bisessuale. Non sono mai stato più orgoglioso di indossare una maglia prima, specialmente quella che celebra tutte le identità di genere e le sessualità».

Congratulazioni Zach!