Aida Yespica è tornata single: amore al capolinea con Geppy Lama

Aida Yespica è tornata single. La celebre showgirl venezuelana e l’imprenditore italiano Geppy Lama si sono lasciati, dopo ben tre anni di fidanzamento. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan della coppia vip del jet set italiano. Perché si sono detti addio? Oppure è soltanto un periodo no per Aida Yespica e Geppy Lama? La loro storia d’amore sbocciata a Ibiza tanti anni fa è sempre stata contraddistinta da diversi tira e molla.

Lo scoop sulla fine della liaison tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore italiano è stato diffuso in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nelle Chicche di gossip della rivista di gossip della famiglia Berlusconi si legge: “Dopo tre anni di tira e molla è finita la storia d’amore fra Aida Yespica e l’imprenditore Geppy Lama. (…) Dopo aver entrambi contratto il Covid-19, hanno vissuto insieme la quarantena. Ma alla fine hanno capito che l’amore per loro era svanito”.

Tra loro è davvero finita per sempre? Staremo a vedere. Stay tuned per saperne di più!