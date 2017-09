Al Bano Carrisi ha regalato alla sua compagna Loredana Lecciso per il suo 45° compleanno un regalo davvero speciale: un incontro con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. “Loredana passa per essere una in cerca di riflettori e invece ho dovuto penare per convincerla – ha detto Al Bano – Ma ci tenevo. Era il suo compleanno e al mio concerto del 28 agosto c’erano tanti presidenti, tra cui quello dell’Ungheria e ovviamente Vladimir Putin”.

Il leone delle Puglie Al Bano Carrisi, che ha chiuso i profili social per il troppo odio, ha conosciuto Putin per la prima volta nel 1986 ed è rimasto grande estimatore del leader russo.

Nel 1995 si sono poi incontrati nuovamente a Mosca per festeggiare il Capodanno, e ora in occasione del compleanno di Loredana.

“Alla mia Italia servirebbe uno così”, ha commentato il compagno di Loredana Lecciso, riferendosi al leader russo.