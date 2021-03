Aldo Montano papà bis: Olga Plakhina ha partorito il piccolo Mario

Aldo Montano è diventato papà bis. Sua moglie Olga Plakhina ha partorito il piccolo Mario. Sia la mamma famosa sia il baby vip stanno bene. Il 42enne schermidore italiano, vincitore della medaglia d’oro individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004, ha annunciato la bellissima notizia sui suoi profili social. Il personaggio tv e sportivo ha rivelato il nome scelto per il bimbo e ha scritto in un post condiviso con i suoi follower di Instagram: “Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato!”.

Aldo Montano e Olga Plakhina con il secondogenito Mario – Foto: Instagram

Il papà vip Aldo Montano ha aggiunto: “Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute… Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale Olga, sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta!!!”.

Aldo Montano e Olga sono follemente innamorati e felici. Si sono uniti in matrimonio nel 2016. Sono già genitori di una bambina, Olympia, venuta al mondo nel 2017.

Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto al piccolo Mario anche da parte della nostra redazione. Felicitazioni!