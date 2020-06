Alena Seredova e Alessandro Nasi felici con la figlia Vivienne Charlotte su Instagram

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono apparsi felici e raggianti con la figlia Vivienne Charlotte su Instagram. La super mamma vip ceca naturalizzata italiana sta condividendo con i suoi follower di Instagram diversi scatti della terzogenita, tra l’entusiasmo e la gioia di amici e sostenitori.

Alena Seredova e Alessandro Nasi con la figlia Vivienne Charlotte – Foto: Instagram

La terza gravidanza di Alena Seredova non è stata affatto facile e semplice anche per via della diffusione della pandemia da Covid-19. Ora però è acqua passata.

Vivienne Charlotte è nata il 19 maggio scorso e sta bene. L’ex conduttrice del programma tv di Italia 1, Le Iene, è davvero al settimo cielo. Ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni e auguri da fan e da tantissimi personaggi famosi del jet set nazionale: Alfonso Signorini, Natasha Stefanenko, Arianna Mihajlovic, Tosca D’Aquino e tanti altri ancora.

Alena ha svelato che per ora sua figlia assomiglia al papà. La showgirl e conduttrice tv è mamma di altri due figli, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, nati dalla precedente storia d’amore con l’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, Gianluigi Buffon. Anche Louis Thomas e David Lee sono entusiasti dell’arrivo della sorellina.

Congratulazioni!