Alessa Marcuzzi confessa la crisi con Paolo Calabresi Marconi durante la quarantena

Alessa Marcuzzi ha confessato di aver attraversato un periodo di crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi durante la quarantena. La conduttrice tv di Temptation Island e Le Iene ne ha parlato di recente a Verissimo.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi – Foto: Instagram

L’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Abbiamo avuto il nostro momento difficile durante la quarantena. Abbiamo passato attimi un po’ particolari. Nulla di eclatante, però. Paolo è andato a dormire per qualche giorno dalla nonna, che vive vicino casa. Quando ho letto la notizia, entrambi siamo rimasti sconvolti”.

La crisi di coppia è rientrata. Non poteva mancare il riferimento al triangolo più discusso e chiacchierato dell’estate Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia: “Quella storia era surreale. Le persone preferiscono credere a una vicenda romanzata invece che alla realtà dei fatti. Io sono rimasta esterrefatta. Quella cosa ha creato solo caos. Non sono intervenuta perché smentire non avrebbe fatto altro che creare altri pettegolezzi”.

La Pinella ha ribadito che lei con l’addio tra Stefano De Martino e Belen non c’entra nulla. “Non potevo essere libera di postare qualcosa sui social, ma la verità di come ho vissuto quel momento la conosco solo io e la mia famiglia”.