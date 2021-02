Alessandra De Angelis è diventata mamma per la terza volta di Adria Maria

Alessandra De Angelis è diventata mamma per la terza volta della piccola Adria Maria. Dopo essere guarita dal Covid-19, l’ex concorrente di Temptation Island ha partorito la terzogenita. Sia lei che la piccola stanno bene. Il giovane papà Emanuele D’Avanzo è al settimo cielo.

“È una delle giornate più belle della mia vita. Il tampone è risultato negativo e sono corsa ad abbracciare tutta la mia famiglia – ha scritto Alessandra lo scorso 4 febbraio, annunciando a tutti di essere guarita dal Covid -. Non mi sento ancora bene. Ho ancora qualche postumo e sono anche svenuta, facendo preoccupare tutti. Su consiglio del ginecologo prenderò un po’ di pappa reale e al posto di partorire il 5 partorirò l’8, in modo da riprendermi in questi giorni. Mi avete dato la forza e mi siete stati vicini. Siete diventati una grande famiglia. Grazie a tutti”.

I famigliari e i fan della coppia sono davvero felici ed entusiasti. Auguroni ai genitori tris e un caloroso benvenuto alla piccola Adria Maria anche da parte della nostra redazione. Congratulazioni!