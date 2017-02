Alessandra Mastronardi sogna il matrimonio con Liam McMahon

Alessandra Mastronardi sogna il matrimonio! La bellissima attrice ha rivelato a Vanity Fair di essere molto all’antica e tradizionale… Sta aspettando la proposta di nozze dal suo fidanzato, l’attore britannico Liam McMahon. Quando arriverà? “Io sono all’antica – ha confessato Alessandra -, mi piacerebbe la richiesta al padre, l’inginocchiamento, l’anello. Non è ancora arrivato. Ma non ci domandiamo perché, penso che succederà al momento giusto. Mi ha conquistato lui. Io ero molto restia. Mi è piaciuto subito perché ho un debole per gli occhi chiari e Liam li ha verdissimi, ma non volevo più attori. È molto difficile e mi ero detta: Mai più, avevo già dato. Ma con Liam sono crollata”.

La coppia vip vive a Londra. A tal proposito l’attrice italiana ha asserito: “All’inizio è stata un po’ dura perché è un’altra cultura, ma è talmente cosmopolita che fa da mamma agli stranieri. Il carattere inglese è freddo e tende a respingerti. Ma adesso mi manca, ormai la chiamo casa. Va bene – ha aggiunto – siamo sereni e stiamo trovando la nostra quotidianità. A me piace cambiare. Andare in un nuovo Paese è stato uno stimolo”.

Sunday morning, rain is falling..! -Part 1- Pic by @lfjmcm #flowersmarket #london #eastside # Una foto pubblicata da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi) in data: 5 Feb 2017 alle ore 10:31 PST

Quando si realizzerà il suo grande sogno? Speriamo presto!