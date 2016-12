Alessandro Gassman svela i segreti della sua vita privata

Alessandro Gassman è uno degli attori più apprezzati, famosi e popolari d’Italia. Il figlio del compianto attore Vittorio Gassman e dell’attrice francese Juliette Mayniel ha rilasciato un’intervista a Sette del Corriere della Sera in cui ha svelato alcuni segreti della sua vita privata. L’attore protagonista di numerosi film di successo, come Il bagno turco e I banchieri di Dio, è felicemente sposato dal 1998 con l’attrice romana Sabrina Knaflitz. Nel 1998 Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz sono diventati genitori per la prima volta di Leo. Ma che tipo di marito e di padre è Alessandro Gassman?

“Ho la fortuna di avere una bellissima famiglia – ha ammesso Gassman -, ma ho difficoltà a osservare la realtà come vorrei, perché il più delle volte sono osservato. Mi manca la libertà di fare cose stupide. Per esempio andare in Vespa senza casco. Qualche giorno fa ero di corsa e non l’ho messo. A un certo punto un vigile mi fa segno con la mano. Pensavo che mi stesse salutando e ho fatto ciao anche io. E invece mi ha fermato e ha detto: Ma dove crede di andare senza casco?”.

Poi ha parlato della sua vita matrimoniale e di sua moglie Sabrina. “La fedeltà deve essere naturale – ha dichiarato Alessandro a Sette -, non imposta. Io ho incontrato una donna che me l’ha fatta capitare casualmente. Non mi manca granché. Cioè, qualcosa ti manca sempre, ma è la mia natura”. Com’è sua moglie? “Dolce e intelligente. Anche in ordine contrario. E forte. Molto più di me: è un carrarmato. È la più grande organizzatrice di viaggi che conosca, quando partiamo non faccio nulla”.

Poi si è auto analizzato come marito. “Sono divertente – ha spiegato l’attore – Sa, noi artisti siamo un po’ matti… Per dire, sono velocissimo negli acquisti. Siccome non mi piace essere riconosciuto, fermato e poi star lì a fare gli autografi, quando entro in un negozio sono un razzo. Non provo, pago subito e scappo. Compro un sacco di cagate pur di velocizzarmi. Sono molto affettuoso. Mi piace il contatto fisico. Anche con Leo, che ora comincia a protestare quando lo abbraccio troppo”.

E sul figlio Leonardo ha asserito: “Siccome a scuola è bravo e ha preso 9 in italiano, gli ho preso una macchina: una utilitaria di seconda mano. Del resto, anche la mia prima auto fu una Due Cavalli usata. A Capodanno non resterà con me e con la madre nella nostra baita in Austria. Se ne tornerà prima a Roma per passare la notte con gli amici”.

E chi non vorrebbe un papà e un marito così?