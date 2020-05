Alessia Marcuzzi mostra rughe e macchie sul viso: il selfie conquista la Rete

Alessia Marcuzzi ha mostrato rughe e macchie sul viso in un selfie condiviso sul suo profilo Instagram. La conduttrice tv non ha paura di scoprire il volto acqua e sapone. Un bellissimo autoscatto social senza filtri e senza make up che è stato molto apprezzato dal popolo della Rete.

Alessia Marcuzzi – Foto: Instagram

“Ho deciso di scattarmi una fotografia – ha scritto La Pinella -, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perché? Perché IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale”.

La conduttrice di Temptation Island Vip 2019 ha invitato le sue fan a fare lo stesso e a inviare le foto al naturale al direct dell’account social della sua nuova linea di prodotti beauty.

Alessia Marcuzzi ha scritto: “Il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi. Perché tutti siamo luce”.

Il selfie raggiante e radioso ha raccolto un botto di like e condivisioni.