Alessia Ventura incinta di Gabriele Schembari: primo figlio in arrivo per la coppia

Alessia Ventura è incinta del fidanzato Gabriele Schembari. Primo figlio in arrivo per la coppia vip del jet set nazionale. A un anno e mezzo dalla nascita del loro amore, Alessia Ventura è in dolce attesa all’età di 40 anni. La notizia della gravidanza è stata annunciata dai due innamorati con una dolcissima e bellissima foto social del pancione della showgirl e modella.

Alessia Ventura incinta di Gabriele Schembari – Foto: Instagram

La cugina dell’ex concorrente del Grande Fratello nonché attore Luca Argentero ha scritto: “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!!!”. Il futuro papà Gabriele ha invece aggiunto: “In un gesto c’è tutto l’amore che vive e che nascerà… buon anno amori miei”.

L’annuncio della gravidanza di Alessia Ventura è stato accolto con grande gioia ed entusiasmo da tantissimi fan e amici vip. Tra i tanti spicca quello della conduttrice televisiva, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Elenoire Casalegno, che sotto al post ha scritto: “Alessia! Che bella notizia! In un periodo come questo… ti auguro felicità, ma tu la porti con te…”.

