Alex Britti presenta il figlio Edoardo al mondo intero

Alex Britti ha presentato il figlio Edoardo, nato due mesi fa a maggio, al mondo intero mediante una foto condivisa con i follower sui social. L’artista di Stringimi forte amore ha accompagnato la tenerissima e dolcissima immagine che lo ritrae con il baby vip in braccio e ha scritto: “2 mesi di gioia infinita”.

Boom di like, condivisioni e auguri per il papà vip Alex Britti e il piccolo Edoardo.

Qualche giorno prima della nascita del bambino, Britti aveva dichiarato all’Ansa: “Fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà – aveva detto – E’ un momento davvero emozionante, vi confermo la bella notizia, la mia compagna Nicole ed io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in dolce attesa. Abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po’ ci conosce non sarà così sorpreso”.

E chi non vorrebbe un papà così?