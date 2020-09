Alex Migliorini e Puggy si sono fidanzati: matrimonio in vista

Alex Migliorini e Puggy si sono fidanzati. L’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne ha accettato la proposta di nozze del suo compagno. Il fidanzato di Alex ha chiesto la mano a Puggy durante una giornata romantica in montagna.

Il momento magico è stato immortalato mediante alcuni scatti che sono stati condivisi con i suoi fan su Instagram. L’ex tronista del trono gay ha accompagnato una foto con la seguente didascalia: “Ho detto di sì!”. Il fatidico “sì” è stato pronunciato sul Lago di Braies sulle Dolomiti.

I due piccioncini sono riusciti a rimanere insieme nonostante Puggy sia spesso in Francia per lavoro. Ora per l’ex tronista è arrivata una sorpresa bellissima e inaspettata.

I due sono partiti per una destinazione all’ex tronista sconosciuta. Dopo un viaggio di più di due ore sono arrivati in montagna, all’esclusivo Lafay Resort & SPA Dolomiti. Location super romantica e una proposta di nozze con tanto di anello. L’ex tronista del trono gay è impazzito di gioia.

Migliorini ha ricevuto una fascia con brillanti e la promessa di amore eterno. Ora i fan della coppia gay sono al settimo cielo. A presto con nuove news e indiscrezioni su Alex e Puggy! Stay tuned per saperne di più!