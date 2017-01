Alvaro Vitali smentisce la svolta a luci rosse: “Io sono Pierino”

Alvaro Vitali, in arte Pierino, non ha dato nessuna svolta a luci rosse alla sua carriera, come inizialmente si era pensato dopo che il celebre, ricco, potente e influente divo del porno Rocco Siffredi aveva pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook alcune foto di Pierino con Pio e Amedeo de Le Iene e due pornostar. Vitali ha spiegato che avevano girato uno skecht per Le Iene.

“Macché, solo perché c’ è Rocco si pensa a quelle cose – ha detto Vitali – No no, si trattava di un servizio per la televisione, per Le Iene a essere precisi. Rocco con me non ha fatto volgarità. Ci siamo limitati a raccontare qualche barzelletta. Anche un po’ spinte naturalmente. Ma nulla di strano o brutto o volgare. Le Iene volevano fare un servizio con Rocco e hanno pensato di rivolgersi a me – ha continuato Alvaro -, cioè al Pierino protagonista dei film scollacciati anni Ottanta. Ma è stata una piccola cosa, per una sola puntata che andrà in onda prossimamente”.

Al momento lui sta lavorando a un film che si chiamerà Fra Pierino: “Però è un Pierino diverso, che si fa prete, ma non c’ è nulla di scandaloso. Nulla contro la Chiesa, anzi credo che farà tornare molte persone a messa”. Non vediamo l’ora di vederlo!