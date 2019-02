Ambra Angiolini smentisce la gravidanza: “Per loro sono sempre incinta”

La presunta e terza gravidanza di Ambra Angiolini torna spesso e volentieri in auge sulla Rete e sulla carta stampata rosa ogni mese. Il rumor circola con una certa insistenza sul web negli ultimi mesi, in particolar modo da quando il settimanale Gente aveva pubblicato alcune immagini in cui l’ex showgirl di Non è la Rai mostrava un girovita un po’ più morbido del passato mentre era accompagnata dal suo fidanzato, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri con cui ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione d’amore con Francesco Renga.

La famosa e popolare attrice Ambra Angiolini non diventerà mamma per la terza volta, almeno per il momento. La compagna dell’allenatore della Vecchia Signora ha smentito il pettegolezzo su Instagram: “Per loro sono sempre incinta“.

Ambra non ha però proferito parola sul possibile matrimonio con Massimiliano Allegri, che secondo il settimanale di cronaca rosa Chi dovrebbe celebrarsi a giugno 2019.