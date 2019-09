Ambra Lombardo fa chiarezza su Instagram: “Io e Kikò Nalli non ci siamo mai lasciati”

Ambra Lombardo ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul suo profilo Instagram riguardo la sua storia d’amore con Kikò Nalli. La bella professoressa del Grande Fratello 16 ha spiegato che lei e l’ex marito della vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, non si sono mai lasciati.

L’ex gieffina ha infatti dichiarato ai suoi follower: “Con un’aria positiva così come lo sono io sempre, e con un sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque: Instagram, web, giornali che riportano tutta una serie di falsità. Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me, noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza”.

Ambra ha poi precisato: “Non abbiamo alcun problema interno alla coppia, non abbiamo alcun problema di intimità… per niente! Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme. Kikò è un uomo meraviglioso e cerchiamo per quanto possibile di risolvere le difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città e, come tutte le coppie nella nostra stessa situazione, litighiamo… troviamo però sempre il modo per fare la pace. Del resto non ho voglia di parlare o di lasciare dichiarazioni su questa mia vicenda personale”.

D’altronde l’amore non è bello, se non è litigarello!

Redazione-iGossip