Andrea Denver su Andrea Damante: “È sempre stato innamorato di Giulia De Lellis”

Andrea Denver ha commentato il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis durante una recente diretta Instagram con il settimanale di cronaca rosa Chi. Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato: “Andrea è sempre stato innamorato di Giulia, anche quando non stavano insieme”.

Andrea Denver ha poi affermato: “Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia. Sono contento perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea, con Giulia, è felicissimo”.

Il modello ha proseguito: “Anche lei è simpaticissima. Sono contento che stiano passando questa quarantena insieme, intensamente, e che abbiano questa possibilità di ricominciare. Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna davvero innamorata. Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea. L’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare. Sono felice per entrambi”.

L’ex gieffino ha asserito: “Anche Andrea è innamorato. Me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte. Anche quando non stavano insieme, Andrea mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia, lui è sempre stato innamorato. Credo ci sia amore da entrambe le parti”.