Andrea Preti dopo la fine della sua relazione d’amore con la famosa e popolare attrice Claudia Gerini ha scelto la castità per dedicare del tempo a se stesso e per capire cosa vuole da una persona e chi vuole al suo fianco.

Una scelta davvero inusuale ai giorni d’oggi, ma che l’attore e modello ha motivato così nel salotto tv di Eleonora Daniele, Storie Italiane: “Quando ho ritrovato la mia serenità ho fatto questa scelta. Non c’è nessun contratto che ti impone di consumare”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha poi aggiunto: Oggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell’andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner. Poi i miei genitori erano separati e questo mi ha fatto soffrire, non voglio fare lo stesso errore con i figli che avrò”.

La rottura con Claudia Gerini è stata per lui un evento davvero traumatico. “Oggi che ho 31 anni ho capito perché tante coppie non resistono più di tanto – ha detto Andrea – e mi sono detto che è meglio fermarsi per un po’ di tempo”.

Redazione-iGossip