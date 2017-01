Andrea Preti ha parlato della sua relazione d’amore con la star del cinema italiano Claudia Gerini al settimanale di gossip Novella 2000. Andrea Preti e Claudia Gerini stanno insieme da pochi mesi. Dopo la conferma ufficiale dell’attrice ed ex compagna del cantautore Federico Zampaglione, il sexy modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2016 ha spiegato a Novella 2000: “La nostra è una storia importante”.

Novella 2000 è stato il primo settimanale a svelare la loro storia d’amore prima di Natale e ora che è diventata di pubblico dominio ha svelato un aneddoto. In quel periodo l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi contattò Novella 2000 per non divulgare la notizia in Rete: “È una storia importante, ti prego non lo deve sapere nessuno per ora, ti prego, togli la notizia dal sito di Novella 2000. Non è il momento di parlarne”.

Ora i due personaggi famosi si sono presi una pausa di riflessione. Vedremo come andrà a finire!