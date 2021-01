Andrea Roncato affossa Stefania Orlando: “Ha fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi”

Andrea Roncato ha affossato duramente la sua ex moglie Stefania Orlando, che è attualmente “reclusa” nella Casa del Grande Fratello Vip 5, sul suo profilo Instagram. Da quando è andato ospite a Live – Non è la d’Urso, il famoso attore e comico sta rilasciando dichiarazioni al vetriolo nei confronti della showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando.

In risposta a un commento di un follower, Andrea Roncato ha sminuito e fatto a pezzi la carriera di Stefania Orlando e di altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inca**o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p*****a senza mutande al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me, se ti fa stare bene. Ciao”.

E poi ha aggiunto: “Il mio film Sotto il sole di Riccione è stato record su Netflix nel 2020”. Come reagirà la sua ex moglie? Staremo a vedere! Stay tuned!