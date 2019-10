Angelo Sanzio non è più single. Chi è il fidanzato del Ken italiano? L’ha svelato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello. Il suo nuovo amore è un bellissimo consulente sardo di nome Enrico. L’ha conosciuto grazie ai social network.

L’ex gieffino ha raccontato a Leggo: “Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia”.

La loro storia d’amore è sbocciata a Roma dopo una serata romantica: “Ci siamo dati il nostro primo bacio, da lì abbiamo capito che c’era qualcosa di più. Abbiamo affrontato questa conoscenza con estrema maturità… sarà che è più grande di me di dieci anni. Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra – ha affermato -, anche sotto il profilo professionale. Ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme. Pensiamo entrambi che un bambino debba crescere e essere sostenuto da una coppia formata da un uomo e una donna in modo che le due sfere – ha concluso -, maschile e femminile, si possano completare”.

