Anna Tatangelo spazza via i gossip: “Ogni settimana parte il toto fidanzato”

Anna Tatangelo ha spazzato via i gossip diffusi dai settimanali e siti web di cronaca rosa. Da quando è terminata la sua storia con Gigi D’Alessio, la famosa e bellissima cantante è sempre al centro dei pettegolezzi per presunti flirt e love story.

L’ultimo rumor parlava di una presunta tresca tra Anna e uno dei suoi musicisti storici. “Ma alcuni che dicono che ci siamo fidanzati? E ci conosciamo… Da quanto? 20 anni? Ancora fake news sui miei musicisti – ha commentato l’artista e mamma vip -. Senza parole! Ogni settimana parte il toto fidanzato… Il prossimo sarà il mio amico parrucchiere”.

Per quanto riguarda la sua precedente love story con il celebre cantautore campano Gigi D’Alessio, Anna aveva dichiarato tempo fa alla stampa: “È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”, aveva dichiarato alla stampa.

I due ex innamorati vip sono rimasti in ottimi rapporti. A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale.