Antonella Elia è diventata molto magra: “Sono una salutista convinta”

Antonella Elia è diventata molto magra. La showgirl e opinionista fissa del Grande Fratello Vip 2020 non beve, non fuma e non usa farmaci. Fa molto sport, anche estremo, e segue una dieta proteica e senza grassi. “Riesco a entrare anche nella taglia 14 anni di Zara. Ma vesto una 40-42”, ha confidato la soubrette al settimanale Gente.

Antonella Elia – Foto: Instagram

In che rapporti è con il fidanzato Pietro Delle Piane? L’ex showgirl di Non è la Rai ha spiegato: “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Non posso snaturarmi e diventare insensibile ma almeno voglio imparare a difendermi e a guardare le cose nella giusta prospettiva”.

Per poi aggiungere sul suo passato: “Penso di avere avuto tutto quello che ho meritato e lo dico in senso buono. Un tempo mi dispiaceva non aver avuto figli e non aver costruito una famiglia. Oggi, dopo aver incontrato tante donne con una storia simile alla mia, posso dire che questa mancanza è diventata un dono. Si può essere felici e fiere lo stesso”.

Perché non si è mai sposata? “Non ho mai voluto rinunciare alla mia libertà – ha detto Antonella – e gli uomini che ho incontrato in passato mi hanno annoiato quasi subito”. Ora è piena di gioia: “Forza resisti. Tutto questo è un miracolo”.