Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano. Matrimonio in vista per la showgirl e il suo compagno, che le ha fatto la proposta di nozze nel giorno del suo compleanno, lo scorso 1 novembre, mentre erano in un ristorante a Roma, vicino Fontana di Trevi.

La notizia delle nozze è stata diffusa dal settimanale di gossip Chi, anche se la data del matrimonio non è stata ancora ufficializzata. Antonella e Pietro stanno insieme da circa un anno. Gli undici anni di differenza d’età non rappresentano affatto un problema.

Redazione-iGossip