Arisa e Andrea Di Carlo stanno insieme: un amore al bacio

Arisa e Andrea Di Carlo stanno insieme da poco, ma sono follemente innamorati. La loro è una storia d’amore d’altri tempi. Archiviata la sua lunga liaison con il suo ex manager Andrea Zambelli, durata ben 9 anni, Arisa è uscita allo scoperto con il suo nuovo manager nonché autore tv.

Andrea Di Carlo e Arisa non si nascondono più. A far scoppiare il gossip ci aveva pensato Rudy Zerbi, stuzzicando la collega dietro alla cattedra di canto ad Amici di Maria De Filippi: “Arisa è fidanzata!”. La cantante ed ex giudice del talent show X Factor ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale per un po’.

Da pochi giorni ha ufficializzato la sua nuova relazione d’amore con un bellissimo e romantico bacio di coppia.

Lui è il titolare della Adc Management, agenzia che segue per l’appunto Arisa. Oltre ad altri artisti. Di Carlo ha lavorato anche come autore per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

