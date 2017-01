Arisa è single e cerca marito

Arisa è attualmente single, dopo la fine della sua storia d’amore con il suo manager Lorenzo Zambelli, ed è alla ricerca dell’anima gemella. Ma questa volta non farà lei il primo passo. In un’intervista rilasciata a Io Donna, Rosalba Pippa ha dichiarato: “L’amore conta molto, ma se finisce si va avanti. Va bene così. Più importante è avere amore per se stessi. Che non è narcisismo, ma gratitudine alla vita. Ho bisogno di dare amore, ma ora non ho voglia di faticare per trovarlo. Preferisco che, una volta tanto, qualcuno fatichi per me e mi trovi”.

Sogna il matrimonio con un uomo ricco per realizzare i suoi sogni. “Mi piacerebbe produrre musica – ha detto Arisa -, come Caterina Caselli. Ma mi servirebbe un marito ricco. Vorrei anche un film da protagonista, scrivere una sceneggiatura”.

Lei cambia look perché non è molto soddisfatta della sua immagine: “Non mi piaccio tanto, non sarò mai come Claudia Cardinale. Per fortuna ora ci sono persone che si occupano di me. Da solo combino guai. Stamattina stavo uscendo di casa in ciabatte, mi ha fermato mia madre”.

La famosa cantante ama la cucina della sua terra: “Mi piace preparare delle ricette tutte mie, la mia barbabietola al forno ha avuto un sacco di visualizzazioni. Quando avrò finito il tour mi tufferò nell’orto di mia madre tra mirtilli, fragole e lamponi”. E’ molto amata dal suo pubblico perché è molto semplice, umile e genuina!