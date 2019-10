Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? La coppia smentisce il matrimonio imminente

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? Sara Daniele sarà la testimone della sposa? La coppia ha smentito categoricamente il rumor relativo al matrimonio imminente. In particolar modo la conduttrice e speaker radiofonica ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha voluto giustamente fare chiarezza.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha ripreso l’articolo che parla dei suoi fiori d’arancio e ha commentato: “Non ne so niente, chiedete a Sara Daniele”.

Aurora e Goffredo stanno insieme dal 2017 e sono molto uniti e affiatati. Ma il grande passo non è così vicino, come invece avevano rivelato alcuni siti web. C’è da attendere ancora molto per il matrimonio della coppia.

Redazione-iGossip