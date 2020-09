Aurora Ramazzotti parla dei suoi fratelli: “Per me sono come nipoti”

Aurora Ramazzotti ha parlato dei suoi fratelli durante una lunga intervista rilasciata a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera. La socialite è la sorella maggiore di Sole e Celeste, rispettivamente 6 e 5 anni, figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 9 anni e 5, figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Aurora Ramazzotti sorridente – Foto: Instagram

Aurora ha spiegato: “Con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini”. Finora non si sono incontrati tutti e cinque, ma sicuramente l’occasione capiterà molto presto.

La figlia di Michelle ed Eros sogna di diventare mamma? Vorrebbe un figlio dall’attuale fidanzato Goffredo Cerza? Dopo tre anni e mezzo d’amore, metteranno su famiglia? Aurora Ramazzotti è stata piuttosto chiara: “Ah tanta, poi c’è sempre qualcosa che me la fa passare! Scherzi a parte, se succede, succede. Ma onestamente desidero trovare un po’ più di equilibrio personale e professionale: vorrei poter garantire il massimo a un figlio, anche se so bene che il momento perfetto per farlo non ci sarà mai”.

