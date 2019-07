Barbara D’Urso a 62 anni in versione sirenetta in piscina

Barbara D’Urso all’età di 62 anni continua a stupire i suoi fan e a dividere come sempre il popolo della Rete. Qualche giorno fa la presentatrice tv di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso è apparsa in versione sirenetta in piscina.

Nello scatto social la dottoressa Giò appare in costume da bagno intero e bianco distesa su un gonfiabile. Un’immagine che ricorda le famosi ali da angelo che decorano i muri di Los Angeles.

La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia ironica: “Illudersi di essere un angelo… e addormentarsi così”, con aggiunta di tante emoticon.

Molti commenti positivi ed entusiastici da parte dei follower: “Sei una dea”. E ancora: “Ma tu sei un angelo, il nostro angelo che ci tiene sempre compagnia sia di giorno che di sera, non vedo l’ora che tu ritorni con tutti i tuoi programmi cara Barbarella”. Ma non mancano gli attacchi al vetriolo degli hater: “Ma non ti vergogni? Alla tua età ti comporti come una teenager”. E poi ancora: “Che tristezza”.

Redazione-iGossip