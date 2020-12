Barbara d’Urso è diventata zia. Sua sorella Eleonora ha partorito la piccola Sofia l’1 dicembre. Sia la mamma sia la bambina stanno bene. Il papà della piccola, Michele Olmo, è al settimo cielo. Grande festa in casa d’Urso. La famosa e chiacchierata conduttrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso ha cinque fratelli: Daniela (1960) e Alessandro (1965), nati, come lei, dal primo matrimonio del papà Rodolfo, e Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975), venuti al mondo dopo le seconde nozze del genitore con Wanda Randi, che la presentatrice considera la sua seconda madre.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

“Ore 9,21….SOFIA. Mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”, ha scritto Barbara su Instagram annunciando così l’arrivo della nipotina.

Si tratta del primo figlio per la sorella della nota presentatrice di Mediaset. La piccola arriva a quattro anni dal suo matrimonio con l’ingegnere chimico che lavora come musicista. Eleonora è attrice teatrale ma ha recitato anche in molte fiction, tra le quali Il maresciallo Rocca, Don Matteo, Carabinieri e La dottoressa Giò, accanto a Barbara.

Congratulazioni ai genitori e un caloroso benvenuto alla piccola Sofia anche da parte della nostra redazione. Auguri!