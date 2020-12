Barbara d’Urso in vacanza al mare a sud della Toscana. La famosa conduttrice tv ha scelto di trascorrere il periodo natalizio nella sua casa a Capalbio. La chiacchierata e popolare presentatrice tv di Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio 5 ha condiviso alcune foto che la ritraggono in spiaggia al mare da sola.

In spiaggia cammina sulla sabbia a piedi scalzi e si sente libera. L’ex dottoressa Giò ha scritto sui suoi profili social: “Sono completamente sola! Amo il mare d’inverno, sono nata in un posto di mare…”.

Barbara d’Urso tornerà presto in tv con i suoi programmi a partire dal 10 gennaio. In questa stagione la conduttrice del Grande Fratello Nip ha lavorato senza sosta anche durante il lockdown.

Con molta probabilità la bislacca della tv tornerà alla guida del Grande Fratello in primavera o autunno 2021.

Auguri di buone feste natalizie a tutti i lettori e le lettrici del nostro sito!