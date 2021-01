Barbara d’Urso risponde a Roberto Alessi: “Ecco chi è il mio fidanzato”

Barbara d’Urso è fidanzata? Il rumor è stato diffuso prima da Alfonso Signorini e poi da Roberto Alessi. Pochi giorni fa il direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 aveva scritto su Libero Quotidiano: “Barbara d’Urso è una certezza, sempre: a Canale 5 hanno bisogno di coprire una serata? Arriva lei con Live-Non è la d’Urso. Vanno tagliati i costi? Lei lo fa aumentando pure le ore di tv. Pomeriggio 5, Domenica Live e la sua serata della domenica. Lei non demorde: «Come un soldatino», dice in tv. Più che un soldatino, un generale, ma con una quarta (naturale) di reggiseno. Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

La famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset Barbara d’Urso, che ha trascorso nella sua casa a Capalbio in Toscana, ha risposto con ironia ad Alessi. Lo ha fatto attraverso una story pubblicata su Instagram in cui ha mostrato scherzosamente il suo fidanzato.

La presentatrice tv Barbara d’Urso ha immortalato un Tapiro d’oro innevato davanti fuori gli studi di Striscia la Notizia a Cologno Monzese. «È lui il mio fidanzato», ha giocato la conduttrice.

Carmelita ha scelto quindi la strada dell’ironia per mantenere ignoto il presunto amante, o più semplicemente, è ancora single.

La 63enne conduttrice tv napoletana ha sempre continuato a dichiararsi single, smentendo in continuazione ogni storia e flirt ribadendo che nella sua vita l’unico vero grandissimo amore è quello per i suoi figli che però hanno scelto di restare lontani dalle telecamere, motivo per cui lei tutela gelosamente la loro privacy.