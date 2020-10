Barbara d’Urso rivela: “Non conviverò mai con un uomo”

Barbara d’Urso ha rivelato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che non conviverà mai con un uomo e ha svelato il motivo per cui in questo momento della sua vita non dividerebbe la casa con un compagno.

Barbara d’Urso – Foto: Instagram

La presentatrice tv di Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live ha dichiarato: “Eviterei come la peste la convivenza. Secondo me stare lontani è il segreto di un’unione felice. Primo: essere sinceri. Secondo: essere generosi. Terzo: essere simpatici”.

Barbara d’Urso ha spiegato: “Deve essere un gran fico. Mi attrae subito la bellezza fisica, poi un uomo deve essere intrigante, veloce di testa, deve applicarsi per farmi ridere. La tirchieria, per carità…”. Se l’uomo in questione pecca di presunzione, non c’è problema: “Quella gliela smonti in tre minuti!”.

La famosa e chiacchierata conduttrice televisiva vorrebbe un compagno-chef al suo fianco: “Per cucinare ci vuole tempo e io ne ho poco. Sogno un uomo che cucini per me“.

