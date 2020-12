Barbara d’Urso si sbottona sull’amore: “Ho tanti corteggiatori”

Barbara d’Urso si è sbottonata sull’amore durante una recente intervista rilasciata al suo amico Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi. La famosa e chiacchierata conduttrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso ha rivelato: «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

Vorrebbe tornare a recitare: «Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare». Non ha neanche escluso un ingresso in politica: «Votavo per il Partito Comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò».

Poi due battute sul mitologico Pippo Baudo e su Striscia la notizia: «Questo è uno scoop, io Pippo l’ho visto in mutande… Una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo». Su Antonio Ricci ha dichiarato: «Mi massacra, sono sempre ai primi posti dei suoi “Nuovi mostri”, ma gli voglio bene e rido».