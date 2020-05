Beatrice Valli ha perso 8 chili dopo il suo terzo parto. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è diventata mamma tris di Azzurra lo scorso 13 maggio. La web influencer e modella è già mamma di Alessandro, 7 anni, nato dalla precedente relazione d’amore con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta dall’attuale compagno Marco Fantini nel 2017.

Beatrice Valli con la figlia – Foto: Instagram

“Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto – ha spiegato Beatrice Valli – Ne ho ancora una decina da smaltire”.

Per poi rivelare: “Oggi abbiamo fatto la prima visita e devo dire che è cresciuta abbastanza questa cicciotta. Diciamo che da uno a due figli non ne ho risentito tanto, da due a tre sì”.

Ma Beatrice non molla: ora vuole il quarto figlio! La prima visita pediatrica per Azzurra non è stata molto positiva. Perché? La baby vip è nata con frenulo linguale corto. “Abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo – ha rivelato l’ex corteggiatrice ai suoi follower -. Come sapere la allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La prima visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.