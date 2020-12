Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in love: la famiglia della showgirl è entusiasta

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono davvero molto innamorati, affiatati e felici. Tra loro ci sono 11 anni di differenza, ma si sa che in amore questo aspetto è davvero relativo e poco importante. Anche la famiglia della celebre e influente showgirl argentina naturalizzata italiana è entusiasta. I fan della famosa e popolare modella, conduttrice tv, stilista e soubrette sono davvero felici per la loro beniamina.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – Foto: Instagram

L’ex moglie del ballerino professionista e conduttore tv napoletano Stefano De Martino è ritornata a sorridere in amore ed è finalmente serena, dopo diverse storie di breve durata e dopo la seconda separazione dall’ex marito.

Il fratello minore di Belen nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez, ha commentato uno degli ultimi scatti social della coppia vip del jet set nazionale con queste bellissime parole: “La tratta come merita. Felice di vederti trattata con amore come ti meriti”.

“Abbraccio: dimostrazione d’affetto consistente nell’accogliere o nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia”, ha commentato Belen Rodriguez. “Che belli che siete”, le ha scritto un fan. Lei ha risposto: “Posso dire di sì anch’io?”.

Ai detrattori e “gufi” della coppia vip che insistono sulla breve durata della relazione di Belen con l’hair stylist, una follower si è domandata: “Perché la gente è così cattiva? L’amore è bello”. Belen ha ribattuto: “Sai qual è la verità? Che quando uno è felice non rompe il ca**o a nessuno. Ecco, ti ho risposto!”.

Anche la mamma di Belen adora Antonino Spinalbese e non permette critiche. La famiglia della soubrette e modella argentina è davvero al settimo cielo. Auguri!