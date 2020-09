Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono soltanto amici oppure c’è aria di flirt tra la celebre showgirl e l’hairstylist dei vip? Tra loro c’è soltanto un rapporto di amicizia e lavoro? I rumor iniziano a circolare con una certa instenza sul web dopo che è terminata in fretta e furia il flirt tra la famosa e popolare modella, conduttrice televisiva, stilista e soubrette argentina naturalizzata italiana con Gianmaria Antinolfi.

Belen ha pubblicato alcune storie che la ritraggono proprio insieme con l’acconciatore dei personaggi famosi su Instagram Story. Che cosa bolle in pentola? La presentatrice tv di Tu sì que vales ha voluto bruciare sul tempo i paparazzi oppure ha voluto documentare che tra loro c’è solo un rapporto di stima e rispetto?

Resta il fatto che queste storie giungono dopo che il marito di Belen Rodriguez, il conduttore tv di Made in Sud ed ex ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino, è stato sorpreso a Napoli in atteggiamenti molto intimi con una bella mora in barca.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!