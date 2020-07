Belen Rodriguez è dimagrita durante la quarantena da Covid-19: ha perso 6 chili

Belen Rodriguez è dimagrita durante la quarantena da Covid-19. La celebre showgirl, modella, conduttrice tv e imprenditrice ha perso 6 chili. Tutto merito del lockdown oppure a causa della seconda separazione dal marito Stefano De Martino?

Belen Rodriguez – Foto: Instagram

In un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, la presentatrice tv di Tu sì que vales ha dichiarato di aver perso 6 chili grazie a una dieta particolare e alla palestra, ma sono in pochi a crederle. Sua sorella, Cecilia Rodriguez, ha invece preso 7 chili durante questo periodo di quarantena forzata.

Ironia del destino anche suo marito, il conduttore tv e ballerino professionista Stefano De Martino, è dimagrito durante la pandemia da Covid-19 come ha confidato di recente a zia Mara Venier a Domenica In: “L’aria di Napoli… arrivo qui con dieci chili di meno per poter recuperare”.

E voi che cosa ne pensate? Sono dimagriti per pene d’amore o per dieta?