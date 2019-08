Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vogliono stare insieme fino alla fine dei loro giorni, dopo aver superato la crisi matrimoniale. Entrambi hanno dichiarato al settimanale Oggi di aver sbagliato, ma ora guardano con amore e serenità al futuro.

Sono tornati insieme anche perché hanno tanti pregi e si amano alla follia. “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”, ha dichiarato il conduttore tv di Made in Sud. La famosa e influente star tv argentina naturalizzata italiana ha spiegato: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”.

Stefano e Belen condurranno insieme La Notte della Taranta, in onda il 24 agosto su Raidue e il Festival di Castrocaro il 3 settembre sempre su Raidue. “Portremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita”, ha dichiarato l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. La celebre showgirl e conduttrice ha aggiunto: “In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva”.

Redazione-iGossip