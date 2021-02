Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: pancino a nudo sui social

Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio. La celebre, famosa e popolare showgirl e modella argentina naturalizzata italiana e il bellissimo modello, influencer e hair stylist Antonino Spinalbese aspettano un bebè. Le rispettive famiglie sono al settimo cielo. Secondo diverse indiscrezioni, sempre più invadenti sulla gravidanza dell’argentina, Belen conoscerebbe già il sesso del bebè che porta in grembo.

Belen Rodriguez – Foto: Instagram

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che stanno insieme da più di otto mesi, aspetterebbe una bambina. Secondo alcuni rumor trapelati in Rete, la mamma vip argentina e conduttrice tv di Tu sì que vales avrebbe già deciso il nome della piccola: Celeste o Tabita.

La nota imprenditrice e stilista argentina naturalizzata italiana ha pubblicato un dolcissimo scatto in cui fa vedere il pancino e ha scritto: “Baby boom”. La foto social ha fatto subito il botto di like, condivisioni e commenti in brevissimo tempo.

L’ex moglie del ballerino professionista e conduttore tv campano Stefano De Martino ha raccontato soltanto pochi giorni al settimanale di gossip Chi: “Sento che sarà una bambina”.

A presto con nuove news, video, rumor e indiscrezioni su Belen e Antonino Spinalbese!