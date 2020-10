Belen Rodriguez non è single: “Con Stefano De Martino dovevo riprovarci”

Belen Rodriguez non è single. La famosa e popolare conduttrice tv, showgirl e modella argentina naturalizzata italiana ha ammesso che con il marito Stefano De Martino doveva riprovarci. In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”.

“Io credo tanto nell’amore – ha spiegato la presentatrice tv di Tu sì que vales -, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato”.

La mamma vip argentina naturalizzata italiana ha poi confermato la storia d’amore con Antonino Spinalbese: “Io single? No, assolutamente no”.

Belen ha parlato anche di guadagni e famiglia: “Il mio guadagno principale è la televisione. Inutile nascondere che il digital è la nuova vetrina e bisogna accettare i cambiamenti. Ci lavoro e sinceramente anche quello per me è un grande guadagno considerando il seguito che ho”.

In merito al suo clan familiare ha dichiarato: “Io non so quale sia la definizione esatta di clan, siamo semplicemente una bella famiglia, unita ma nessuno decide nulla per nessuno. Siamo una famiglia con valori, cerchiamo di superare le difficoltà tenendoci per mano, questo mi sembra un bell’esempio di cui vado fiera”.

Sul suo futuro ha asserito: “Io non ho mai pensato di essere solo bella, non credo di essere arrivata fin qui solo per quello. Magari la bellezza è già passata a 36 anni. Magari sarò bella anche a cinquant’anni, avrò il mio fascino”.

Come fa a vivere con i paparazzi alle calcagna? “Mi chiedo se potessi tornare indietro se rifarei tutto allo stesso modo – ha detto Belen -, lo stesso lavoro. Forse cambierei delle cose. La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. Ripeto, funziona così. La mia non vuole essere una lamentela”.