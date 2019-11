Belen Rodriguez rivela: “Modestamente sono bravissima a cucinare”

Belen Rodriguez ha rivelato che è bravissima a cucinare. Quando non sa fare una cosa, però, la star tv e modella argentina naturalizzata italiana guarda i tutorial. A Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di aver ereditato questa passione dalla nonna Clara.

La presentatrice tv di Tu sì que vales ha asserito: “Modestamente sono bravissima grazie agli insegnamenti di nonna Clara. Lei faceva la pasta a mano e io da bambina la aiutavo. E poi per me il pranzo in famiglia è un rito da difendere, quindi ci tengo molto. So fare le lasagne, il pesto, il ragù… e quando non so fare una cosa, mi guardo un tutorial su Internet. Il piatto che mi riesce meglio sono gli spaghetti al pomodoro. Il vero chef si vede dai piatti semplici!”.

La modella, showgirl e stilista argentina naturalizzata italiana ha poi svelato: “Di tutto quel che faccio per spettacolo presentare è la parte che mi piace meno. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv, ma è inutile che mi chieda di più, finché non ho finito di scriverla è top secret!”.

Strano, ma vero, Belen non ama molto i social. La moglie del ballerino e conduttore tv Stefano De Martino ha spiegato: “Non sono molto social. Preferisco gli amici in carne e ossa a quelli virtuali. Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di hater che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe postare ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità”.

Redazione-iGossip